حفيدة أم كلثوم تعيد بصوتها أغانى الزمن الجميل

بصوت متميز يعيد للأذهان صوت كوكب الشرق وذكريات الزمن الجميل، تغنى المطربة الشابة ثناء نبيل حفيدة أم كلثوم على ألحان الموسيقار الكبير عبده داغر، وذلك فى الحفل الذى سيقام بمعهد الموسيقى العربية يوم الخميس القادم، وتشدو ثناء بأغنية جدتها «هوصحيح الهوى غلاب» بجانب أغنيات أخرى.
وصرح الموسيقار عبده داغر بأن صوت «ثناء» متميز ويعيد للأذهان أمجاد كوكب الشرق، خاصة أن الجماهير متعطشة لصوت قوى ذى إحساس راق، لافتًا إلى ضرورة تبنى واكتشاف
ويقدم الموسيقار داغر مجموعة من أعماله الموسيقية وسط مجموعة من تلاميذه الدارسين فى بيت الكمان العربى.
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