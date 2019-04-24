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حفيدة أم كلثوم تعيد بصوتها أغانى الزمن الجميل

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بصوت متميز يعيد للأذهان صوت كوكب الشرق وذكريات الزمن الجميل، تغنى المطربة الشابة ثناء نبيل حفيدة أم كلثوم على ألحان الموسيقار الكبير عبده داغر، وذلك فى الحفل الذى سيقام بمعهد الموسيقى العربية يوم الخميس القادم، وتشدو ثناء بأغنية جدتها «هو

صحيح الهوى غلاب» بجانب أغنيات أخرى.

وصرح الموسيقار عبده داغر بأن صوت «ثناء» متميز ويعيد للأذهان أمجاد كوكب الشرق، خاصة أن الجماهير متعطشة لصوت قوى ذى إحساس راق، لافتًا إلى ضرورة تبنى واكتشاف

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الأصوات الشابة الجديدة وإثراء الفن بهم، ولفت إلى ضرورة استفادة الأصوات الجديدة بسماع وقراءة القرآن الكريم لأنه بوابة التنغيم والجمال وفقًا له، وبه يمكن أن يزدهر الغناء الراقى المحترم كما ازدهر به فن سيد درويش فى الماضى.

ويقدم الموسيقار داغر مجموعة من أعماله الموسيقية وسط مجموعة من تلاميذه الدارسين فى بيت الكمان العربى.

 

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