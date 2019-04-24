بالصور: ريهام حجاج تحتفل بزواجها من طليق ياسمين عبد العزيز

نظمت الفنانة ريهام حجاج احتفالية حضرها عدد من نجوم الفن، بمناسبة زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.
ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقدمة برنامج «أحلى النجوم»، صورًا من الاحتفالية، عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، وحضرت الحفل الفنانة يسرا، والفنانة وفاء عامر، وعدد آخر من النجوم والأصدقاء المقربين.
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وكانت ريهام حجاج تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، منذ أشهر، ولم يقيما حفل زفاف.
وكانت ريهام وجهت دعوات محدودة إلى عدد من نجوم الفن والأصدقاء المقربين، لحضور حفل زفافها، على رجل الأعمال محمد حلاوة، كما ذهب البعض إلى أنها فعلت ذلك الحفل لمضايقة ياسمين عبدالعزيز، خاصة أن الحرب الكلامية لم تهدأ بينهما منذ إعلان هذه الزيجة.
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