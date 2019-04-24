بالصور: نجوم الغناء يقدمون واجب العزاء لهشام عباس في وفاة والدته

حرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء من مصر والوطن العربي على تقديم واجب العزاء للفنان هشام عباس في وفاة والدته، حيث أقيم العزاء بمسجد الرحمن الرحيم، بحي مدينة نصر بالقاهرة.

وكان في مقدمة الحضور الفنانون: محمد حماقي، حكيم، حميد الشاعري، مصطفى قمر، خالد عجاج، أصالة، يسرا، ورجاء الجداوي.

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كما حضر الإعلامي عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي، المنتج هشام سليمان، أحمد جوهر، أحمد فلوكس، وخالد جلال.

يذكر أن والدة الفنان هشام عباس قد وافتها المنية منذ يومين، بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازتها من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.