آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي شريف مدكور بعد نقله للمستشفى

طمأن الإعلامي شريف مدكور محبيه على حالته الصحية، بعد نقله للمستشفى مساء أمس.

وكان مدكور قد نشر صورة له من داخل أحد المستشفيات، وإلى جانبه إحدى الممرضات، ولم يعلّق عليها، مما أصاب محبيه بحالة من القلق.

لاحقًا، نشر الإعلامي بثًا مباشرًا، عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، يطمئن جمهوره، قائلًا: «أود أن أشكر جميع الأشخاص الذين اتصلوا بي اليوم؛ كي يطمئنوا عليَّ، ومن زارني في المستشفى.. أشكركم كثيرًا، محبتكم تعني الكثير لي».

وأشار مدكور إلى أنه يعاني من مشكلة في القولون، وأنه خضع لمنظار، وأشعة بالصبغة، وغادر المستشفى، ومن المقرر أن تظهر نتيجة التحاليل الأسبوع المقبل.

Advertisements

ويقدم شريف مدكور حاليًا برنامج «4 شارع شريف»، الذي يُعرض على قناة «الحياة».

شاهدي الفيديو :