ما هو مصير الاعلامي شعيب راشد بعد تهمة التحريض على الفسق والفجور؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 09:56 مساءً - أعلن الإعلامي الكويتي شعيب راشد، براءته من الدعوى المقامة ضده من جانب وزارة الداخلية الكويتية بتهمة تحريضه على الفسق والفجور، في إحدى حلقات برنامجه ”سوار شعيب“، والتي حملت عنوان “علاقات غير شرعية”.

وأعاد الشاب نشر الحلقة التي تسببت بتلك الضجة عبر حسابه على “تويتر” وعلق قائلاً: “فخور جدا بهذا المشهد القانوني، ولا للتعسف وتقييد النص الإعلامي أو فرض رقابة سابقة على أي نشاط فني، ومع القضاء فإنه ملجأنا جميعًا بعد الله”.

ووجه شعيب من خلال مجموعة من التغريدات الشكر للقضاء الكويتي لإنصافه في هذه القضية، كما شكر وزارة الداخلية على اتباعها الطرق القانونية في هذه القضية، واصفًا هذه الخطوة بالحضارية. وقال على “تويتر”: “أشكر القضاء الكويتي على إنصافي، وأشكر الداخلية على لجوئها القانوني للفصل في إدعائها، واللجوء إلى القضاء خطوة حضارية”.

وأكد الإعلامي الكويتي، أن المحامي الخاص به في هذه القضية بذل مجهودا كبيرا لإثبات الحق، ووجه له الشكر ولفريق برنامجه، قائلاً: “الشكر موصول لفريق سوار شعيب الذي حورب على جميع الأصعدة ولم يقف وصور بعدها الموسم الثالث كاملاً ثم الرابع”.