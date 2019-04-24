شاهدوا لفظ غير متوقع يحدث ضجة من زوجة حمدي الميرغني على الهواء

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 09:56 مساءً - تحدث الفنان حمدي الميرغني وزوجته إسراء عبد الفتاح عن بداية علاقتهما وزواجهما خلال مشاركتهما مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج ” صاحبة السعادة “.

وكشف الميرغني عن بداية علاقته بزوجته قائلا: “كنا أصدقاء في مسرح مصر ولم يكن هناك أي مشاعر بيننا، ومن ثم سافرنا معاً إلى الكويت وقربنا من بعض، وأول لما وصلنا مصر طلبت ايدها للجواز”.

وروى الممثل الكوميدي تفاصيل طلبه ليدها في السيارة ورد فعل زوجته. وتحدث عن مميزاتها الجميلة قائلاً: “اسراء طيبة وبريئة كالاطفال واللي مش عاجبها تقوله بشكل مباشر وهي جدعة مع الجميع.

وأكد الشاب انه سافر لاستكمال مسلسل “لا لا لاند”، وبعد عودته إلى مصر في إجازة لمدة 3 أيام قاموا بكتب الكتاب بعدما قامت إسراء باستكمال كافة التجهيزات المتعلقة بهذا اليوم.

وعندها علقت الفنانة إسعاد يونس قائلة: “انت بتحبيه”، لترد عليها بطريقة عفوية قائلة: “بموت في أمه”، فتفاعل الجمهور بشكل واسع مع طريقتها في الردّ.

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