بالفيديو- هذه مفاجأة ناي سليمان لجمهورها

Apr 24, 2019 طرحت الفنانة ناي سليمان كليب أغنيتها الجديدة “تجرح فيا”، وذلك عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، على ان تعرض على كافة الشاشات العربية قريبًا. Advertisements الأغنية باللهجة المصرية، وهي من كلمات وألحان “صلاح الكردي”، وتوزيع ناصر الأسعد والكليب من إخراج Rod&Roy. وحظيت ناي بالتعليقات الإيجابية من قبل الجمهور الذي أشاد بالكليب وإطلالتها الجذابة وأدائها التمثيلي الذي فاق توقعاتهم وكان مفاجأة كبيرة لهم.







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