يسرا محنوش تُطلِق جديدها "يا قلبي خلص"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت المغنية التونسية يسرا محنوش كليب أغنيتها الجديدة "يا قلبي خلص" الذي صورته مع المخرج جميل جميل المغازي في العاصمة المصرية القاهرة، واستغرق العمل عليه عدّة أيام.

وحقق هذا الكليب مليون ونصف مشاهدة بعد نحو عشرة أيام من طرحه عبر YouTube وكافة الشاشات العربية والمنصات الموسيقية الالكترونية. علماً أنها من كلمات فراس جبران وألحان "محنوش" التي تظهر بمشهدية تكشف قدراتها التمثيلية في الكليب الذي اكتفت فيه بإطلالة شبابية بسيطة.

من جهةٍ أخرى، تستعد يسرا لإحياء عدّة حفلات فنية في المرحلة المقبلة بين العراق، دبي وتونس، في الوقت الذي تزور فيه العاصمة المصرية القاهرة، لتسجيل مجموعة من الأغاني الجديدة وإنجاز بعض المشاريع الفنية المقبلة.

إليكم رابط الأغنية على موقع YouTube: