كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مملكة الغجر" على النهار في رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحت شعار "شاشتنا سر قوتنا"، نشرت قناة النهار الفضائية منذ قليل، البرومو الدعائي لمسلسل "مملكة الغجر" لتشارك به في السباق الرمضاني القادم بجانب مسلسلات "سوبر ميرو، الزوجة 18، السهام المارقة".

مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة على مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية.

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.