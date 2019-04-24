مايا دياب تفاجئ الجمهور وتطرح ريمكس "يصفّوا حكي"

طرحت النجمة اللبنانية مايا دياب نسخة ريمكس لأغنية "يصفّوا حكي" التي كانت قد أصدرتها بداية العام الجاري. وحققت نسخة الريمكس الخاصة بالأغنية والتي حملت توقيع AB Brothers انتشارًا واسعًا فور إصدارها عبر موقع “يوتيوب” الشهير. ويذكر أن أغنية "يصفّوا حكي" من كلمات كمال قبيسي وألحان يحيى الحسن وهي باللهجة اللبنانية تنتمي إلى اللون العاطفي الراقص. وتواصل مايا دياب، تصوير حلقات برنامجها الخاص "هيك منغني" والذي تعرضه أسبوعيًا شاشة "إم تي في" اللبنانية. Advertisements قد يهمك أيضـــــــًا إطلالة جريئة لمايا دياب في أحدث جلسة تصوير لها مايا دياب تنال تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الإجتماعي

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