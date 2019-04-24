الفنانة الإماراتية أحلام تسافر إلى جزيرة بالي السياحية في إندونيسيا

بعد نجاح حفليها الاخيرين في المملكة العربية السعودية، سافرت الفنانة أحلام إلى جزيرة بالي السياحية في اندونيسيا وذلك لاتمام أعمالها.

وحرصت النجمة الاماراتية على مشاركة متابعيها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام بأجدد الصور من رحلتها فأخذت مجموعة كبيرة من اللقطات للمكان الرائع الذي تقيم به ولغرفتها في الفندق وعبرت عن سعادتها بالمكان.

كذلك نشرت صورتها خلال تطبيق المكياج الخاص بها واضافت عبارة "العمل العمل"، في إشارة الى انها تقوم بتصوير احد الاهمال وبأنها تحضر مفاجأة جديدة لكل محبيها.

وكانت أحلام كشفت في وقت سابق أنها تحضر مفاجأتين، حيث كتبت تغريدة "نسيت اقول لكم عندي لكم مفاجأتين من العيار الثقيل والثقيل جداً انتظروني قريباً المفاجأه الاولى مع متاكده ان الحلوميين بيقولون لي ايش هي اقول مفاجاءه من اللحين انتظروا راح تصفقون وبقوه".

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