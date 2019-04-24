عمرو الليثي يستضيف الفنان كريم فهمي في برنامجه "واحد من الناس"

استضاف الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة النهار الفنان كريم فهمي الذي أكد أنه يمكن أن يتخذ قراراً بالعودة إلى العمل في مجال طب الأسنان إذا شعر أنه لا يحترم ذاته في عمله في الفن في حال أداء أعمال غير راض عنها من أجل المال.

وقال إنه يمتلك بالفعل عيادة مازالت موجودة حتى الآن، لكنه لا يعمل فيها بنفسه وإنما تركها لمجموعة من الأطباء يديرونها بدلاً منه، فإذا استمر في مجال الفن فالعيادة تعمل ومستمرة وإذا قرر ترك التمثيل فإنه سوف يعود إلى طب الأسنان.

وكان كريم كشف تعرضه لحادث خطير خلال تصويره مشهداً خطيراً من مسلسل "أمر واقع"، بسبب رفضه الاستعانة بدوبلير خلال التصوير، وهو ما دفعه لأن يأخذ قراره بالاستعانة بـ"دوبلير" (بديل) في أي مشاهد خطيرة يؤديها بعد ذلك في أي عمل فني.

وأضاف كريم فهمي أن والدته لعبت دوراً كبيراً في حياته من خلال اهتمامها بالقراءة والرياضة، فضلاً عن تأثره بوالده الذي كان يعمل ضابطاً في القوات المسلحة.

Advertisements

قد يهمك أيضـــــــًا

وفاة إبن كريم فهمي وقنبلة في المعادي بالحلقة الثانية من" أمر واقع"

تكريم مصطفى خاطر وأسرة " ربع رومي" في "بوضوح" مع عمرو الليثي