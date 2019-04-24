"يا جبل ما يهزك ريح" ترويجًا لـ"ولد الغلابة" لأحمد السقا

طرحت شركة "صباح اخوان" المنتجة لمسلسل "ولد الغلابة" بطولة النجم المصري أحمد السقا، الشارة الخاصة بالعمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وحملت الأغنية اسم "يا جبل ما يهزك ريح"، يقدّمها الفنان المصري محمود الليثي وهي من كلمات عبد المنعم طه، ألحان محمد عبد المنعم وتوزيع خالد نبيل وحققت رواجًا واسعًا فور إطلاقها إلكترونيًا.

ويجسد أحمد السقا في المسلسل دور رجل صعيدي يعاني من الفقر ويضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية كسائق تاكسي في الليل، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف للإتجار في المخدرات.

ويُشارك في بطولة مسلسل "ولد الغلابة" إلى جانب أحمد السقا كل من محمد ممدوح، إنجي المقدم، مي عمر، إدوارد، هادي الجيار، وهو من تأليف أيمن سلامة، وﺇﺧﺮاﺝ محمد سامي.

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