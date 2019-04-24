مصطفى قمر يستعد لعمل درامي جديد مع يسرا

كشف النجم مصطفى قمر، عن استعداده للبدء في التحضير لعمل درامي جديد مع النجمة الكبيرة يُسرا.

وشارك النجم مصطفى قمر جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستغرام"، بصورة ظهر من خلالها بجانب يسرا، وكشف من خلالها استعداده للبدء عمل فني جديد سيجمعهما سويًا.

وعلق "قمر"، على الصورة وقال، "يسرا القمر والجميلة أخلاقا وفنا.. ربنا يحفظك يا يسرا واستنونا في عمل درامي بإذن الله"، وتفاعل معه الكثيرون من محبيه الذين هنئوه على هذا العمل وشجعوه على خوض التجربة.

ويُذكر أن مصطفى قمر، كان أعلن منذ فترة عن استعداده لتقديم دويتو غنائي مع المطرب والموزع الموسيقي حميد الشاعري، حيث تربطهما علاقة صداقة قوية منذ 30 عامًا، كما أنه يُحضِّر لعدد من الأغاني سيطرحها خلال الفترة المقبلة.

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وتغيب النجمة يسرا، عن الماراثون الرمضاني المقبل، بعدما توقفت التحضيرات لمسلسلها الجديد وخروجه من الموسم الرمضاني، وكان آخر أعمالها مسلسل "لدينا أقوال أخرى" في رمضان الماضي.

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