الفنان باسل خياط يوجه نصيحة لجمهوره عبر "إنستغرام"

القاهرة - لايف ستايل
فيما ينتظر العديد من المتابعين مسلسله الجديد في شهر رمضان القادم، وجه الممثل السوري باسل خياط نصيحة لجمهوره من خلال صورة له نشرها عبر تطبيق انستغرام.
وبعد الصور الترويجية لمسلسل "الكاتب"، فاجأ متابعيه بصورة له بملابس كاجوال، وارفقها بتعليق قال فيه: "كل مين عندو مسؤوليات كتييير وضغوطات كتيير وكل حدا بيحاول يتجاوزا ويحلا حتى لو عحسابو هو شخصيا ببعض الأحيان ..لاقوا وقتكن الخاص..الخاص بيكل واحد لحاله".
واضاف: "حبوا حالكن لنحب الباقيين مع محبتي للجميع". ومن المنتظر ان يحقق مسلسله الرمضاني هذا العام ضجة كبيرة، وهو من إخراج النجم السوري رامي حنا وتأليف ريم حنا يشاركه في البطولة النجمة اللبنانية ندى بو فرحات ودانييلا رحمة.
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