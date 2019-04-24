الفنانة بلقيس تشارك متابعيها مقطع فيديو من إحدى صالات الرياضة

القاهرة - لايف ستايل
ضمن المقاطع الطريفة التي تنشرها الفنانة بلقيس مع زوجها سلطان عبد اللطيف، شاركت متابعيها على سناب شات بمقطع فيديو جديد من احدى صالات الرياضة.
وحرصت الفنانة الخليجية على تحدي زوجها في لعبة السكواش، لافتة الى انها تتدوب كل يوم خلال تواجدها في النادي لتغلبه، وشرحت الفرق بين مضرب وطابات هذه اللعبة ولعبة التنس وكانت في غاية العفوية كعادتها في التحدث مع متابعيها.
كذلك شاركت فتحي بمقطع فيديو اخر خلال تواجدها في الشارع مع عبد اللطيف وسبقته الى البيك آب الاحمر الضخم وقامت بتشغيله وقيادته.
في حين اعرب زوجها عن خوفها لانها تقود في الشارع السريع وقال بطرافة "استودعكم الله"، بدورها ردت بلقيس عليه، مؤكدة انه يزيد في خوفه لانها تقود منذ 10 سنوات.
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