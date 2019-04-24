تعرف على عائلة علي ربيع في "فكرة بمليون جنيه"

كشف أبطال مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة نجم مسرح مصر علي ربيع عن "الأفيشات" الدعائية للمسلسل المقرر المنافسة من خلاله في السباق الرمضاني المقبل.

وأظهرت البوسترات عائلة "علاء الدين مصباح"، الذي يجسده النجم علي ربيع في الأحداث، إذ تتكون عائلته من الأب صلاح عبدالله، والأم صابرين، والشقيقة سهر الصايغ، والأخ الأصغر أحمد السيسي، بالإضافة إلى ابن خالته كريم عفيفي.

وفي سياق متصل، يواصل أبطال العمل التصوير بكثافة بالغة تحت قيادة المخرج وائل إحسان، وذلك من أجل الانتهاء من تصوير المسلسل في أقرب وقت، ليصبح العمل جاهزا للعرض الرمضاني مباشرة.

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة على ربيع ويشاركه البطولة صابرين، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، وليد فواز، حنان سليمان، أحمد سلطان، مايان السيد وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي ومحمد محمود، المسلسل من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج صادق الصباح.

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