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شكرا لقرائتكم خبر عن بريتنى سبيرز تواجه الاكتئاب بتمرينة "كتف" ورقصة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه النجمة العالمية بريتنى سبيرز، حالة من الاكتئاب العاطفى، بعد توتر علاقتها الفترة الأخيرة مع صديقها ومشاداتها مع والدها، ودخولها مصحة نفسية لعلاج اضطراباتها العاطفية.
وبدأت سبيرز فى الخروج من أزمتها العاطفية، والرجوع لنمط حياتها الطبيعى، ونشرت مقطع فيديو منذ قليل وهى تقوم ببعض التمرينات فى منزلها لعضلة "الكتف".
وسرعان ما انتقلت سبيرز فى مقطع الفيديو التى نشرته عبر صفحتها، من التمرين إلى الرقص وقامت باستعراض رقصة سريعة اثناء التمرينات.
وانتشرت شائعات مؤخراً تؤكد أن بريتني حاليا تعيش في حالة ذهول واضطرابات وذلك بسبب تدهور صحة والدها "جيمي سبيرز" وهو ما أدخلها أحد المصحات العقلية، ومن الممكن أن تحتاج حالة بريتني للخضوع لجلسات صدمة كهربائية "لإخراجها من حالات الهوس والاكتئاب" .
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