شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يطرح كليب أغنيته الجديدة "سكت الكلام" بمشاركة فنانين سوريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم السورى وسلطان الطرب جورج وسوف، كليب أغنيته الجديدة "سكت الكلام" عبر قناته على يوتيوب.

أغنية "سكت الكلام" تأليف كلمات ​عاطف يونس​، ألحان ​شاكر الموجى، توزيع ​طونى سابا​، إخراج ​أحمد المنجد​، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين ​عابد فهد​ و​ميلاد يوسف و​تاتيانا مرعب​.

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وتدور فكرة كليب الأغنية فى إطار درامى، حيث لعب عابد فهد دور صديق وسوف، وظهر فى أول الكليب وهو يقول له: "بتعرف يا أبو وديع.. صرت أخاف أمشى وأدعس على شيء دمعة من كثر ما بكينا".

وتقول كلمات الأغنية: "سكت الكلام.. ما عدش فاضل غير دموع حزن وألم، يا ناس حرام.. إيه اللى نابكوا من عذاب قلب انظلم، يا اللى هدمتوا أحلى ما فينا.. ليه استكترتوا الحب علينا، فين حبيبى وفين ليالينا.. راح ما لحقش يقولّى سلام، بعد ما كان الحب مالينا.. وقولنا خلاص الجى ده لينا.. مبقتش فاضل من أمانينا غير نتقابل فى الأحلام".

يذكر أن الفنان اللبنانى زياد برجى، يتعاون مع سلطان الطرب جورج وسوف فى عمل فنى جديد يتم التحضير له قريبًا، ونشر برجى، فى مارس الماضى، صورة تجمعه بجورج وسوف، وكتب عليها قائلا: "بيحسدونى لما كون حدك ومعك ونجاح بيحسدونى أكبر برهان على محبتى إلك لو بتطلب عيونى صدقنى ما بتأخر ولا حتى بسألك شو بدك قريباً".