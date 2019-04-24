بالفيديو.. إليسا تتخطى حاجز المليون مشاهدة بـ"كرهني" خلال يومين

تخطت أغنية "كرهني" للمطربة اللبنانية إليسا، مليون مشاهدة خلال يومين، وذلك منذ طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" على طريقة الفيديو كليب. طريقة الفيديو كليب. وتعد أغنية "كرهنى"، الثانية التي تصورها إليسا على طريقة الفيديو كليب بعد "إلى كل اللى بيحبونى" الذي طرحته بالتزامن مع ألبومها الذي يحمل نفس الأغنية، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا خاصة وأنها أعلنت فيه عن إصابتها بالسرطان وتعافيها منه.

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