بعد غنائه تتر"زلزال".. نبيل شعيل يوجه رسالة لـ محمد رمضان

وجه المطرب الكويتي نبيل شعيل، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رسالة للنجم محمد رمضان، بعد غنائه تتر مسلسله الجديد "زلزال"، والمقرر عرضه في السباق الدرامي لرمضان المقبل. في السباق الدرامي لرمضان المقبل. حيث نشر مقطع فيديو من الأغنية، وعلق علية كاتبًا: "تشرفت بوجودي مع حبيبي Advertisements وصديقي النجم الكبير محمد رمضان، بغناء تتر مسلسل زلزال". يذكر أن مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبدالغني، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

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