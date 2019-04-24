بالفيديو.. مي كساب تطرح أحدث أغانيها "الروش" بمصاحبة 3 فنانات

طرحت الفنانة مي كساب، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، أغنيتها الجديدة "الروش"، بمشاركة شذى، وداليا عمر،

ومنة عطية، وهي من كلمات حسن عطية، ألحان مدين، وتوزيع أوكا.

يذكر أن طرحت مي كساب عدد من أغاني ألبومها الجديد "أنا لسه هنا"، منذ أيام، ويضم الألبوم 11 أغنية أبرزها "ببساطة"، "اتحملني"، "جوزي"، "اتحملني"، وغيرها.