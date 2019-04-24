بالفيديو.. جورج وسوف يطرح أحدث كليباته "سكت الكلام"

طرح سلطان الطرب جورج وسوف، أحدث كليباته بعنوان "سكت الكلام"، ويشارك فى مشاهد الكليب الفنان عابد فهد، والفنانة تاتينا مرعب، والفنان ميلاد يوسف.
يذكر أن الفنان اللبنانى زياد برجى، يتعاون مع سلطان الطرب جورج وسوف فى عمل فنى جديد يتم التحضير له قريبًا، ونشر برجى، فى مارس الماضى،
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