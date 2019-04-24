بالفيديو.. جورج وسوف يطرح أحدث كليباته "سكت الكلام"

طرح سلطان الطرب جورج وسوف، أحدث كليباته بعنوان "سكت الكلام"، ويشارك فى مشاهد الكليب الفنان عابد فهد، والفنانة تاتينا مرعب، والفنان ميلاد يوسف.

يذكر أن الفنان اللبنانى زياد برجى، يتعاون مع سلطان الطرب جورج وسوف فى عمل فنى جديد يتم التحضير له قريبًا، ونشر برجى، فى مارس الماضى،

صورة تجمعه بجورج وسوف، وكتب عليها قائلا: "بيحسدونى لما كون حدك ومعك ونجاح بيحسدونى أكبر برهان على محبتى إلك لو بتطلب عيونى صدقنى ما بتأخر ولا حتى بسألك شو بدك قريبا".