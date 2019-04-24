محمد رمضان لـ جمهوره "قريبًا".. والجمهور يرد: ثقة في الله نجاح

نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة, وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علق "رمضان" على الصورة قائلا: "قريبا" والجمهور يرد: ثقة في الله نجاح. الله نجاح. ويذكرأن الفنان محمد رمضان، يشارك في السباق الرمضاني المقبل بـ مسلسل "زلزال" ويشاركه العمل كلا من "حلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنا وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان " وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى. المسلسل من إخراج: إبراهيم فخر, وتأليف: عبدالرحيم كمال.

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