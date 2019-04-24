فيديو.. أغنية "عشمي في ربنا" تجمع بين إيهاب توفيق وأحمد شيبة

طرح الفنان إيهاب توفيق والفنان أحمد شيبة دويتو غنائي يجمعهما لأول مرة في أغنية "عشمي في ربنا"، وذلك على قناة شركة مزيكا للإنتاج على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". للإنتاج على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:رضا المصري، ألحان:إيهاب عبد الواحد، توزيع:فارس فهمي. يذكر آخر دويتو قام به شيبة كان في أغنية 100 وش مع الفنان تامر حسني، مصطفى حجاج، دياب، والتي حصلت على نسبة مشاهدة ضخمة عبر "يوتيوب" بلغت أكثر من 46 مليون مشاهدة.

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