كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عادل أديب ينتهي من تصوير أضخم إنتاج في تاريخ الدراما الجزائرية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى المخرج عادل أديب، من تصوير اخر مشاهد المسلسل الجزائري "الرايس قورصو" والذي يعد اكبر إنتاج في تاريخ الدراما الجزائرية، ويضع للمسات النهائية للمشروع في المونتاج والجرافيك.

وقد تم تصوير المسلسل في ديكورات وملابس المسلسل التركي "حريم السلطان"، كما تم التصوير كذلك في عدد من المدن التركية، وتدور احداثه في اطار تاريخي كوميدي عن قرصان ومملكة قديمة وصراع على الحكم ومغامرات مبهرة من خلال العديد من الاحداث والتي انتزعت ضحكات الفريق التقني اثناء التصوير.

هذا وقد تم اطلاق الاعلان الترويجي للمسلسل على الانترنت من خلال الشركة المنتجة ناينتي فور فيجن " Ninty 4 Vision " وقد تجاوز المليون مشاهده خلال اول يوم وتم بيع المسلسل لقناة النهار الجزائرية والذي سوف يعرض على شاشتها خلال شهر رمضان القادم وسط استحسان كبير من العديد من الموزعين العرب وتلقى الشركة المنتجة لعروض كثيرة لشراء حقوق المسلسل وعرضه على قنوات اخرى وعلى مواقع ترفيهية مشفرة ومدفوعة ويجري المفاضلة بينهم حاليا والتحضير لعملية الدوبلاج للهجة السورية واللهجة المصرية.

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وفي هذه الاثناء فقد تلقى المخرج عادل أديب تهنئة الكثير من الفنانين والموزعين ومديري القنوات على جودة الصورة والتي وصفوها بالعالمية بعدما شاهدوا الاعلان الترويجي للمسلسل على الانترنت ومنهم الفنان كريم عبد العزيز والفنانة نيللي كريم والفنان ظافر عابدين والفنانة صابرين والمنتج طارق نور والمنتج صادق الصباح والعديد من الموزعين والمخرجين من الوطن العربي من الامارات والسعودية ولبنان.

وقد كتب السيناريو والحوار السيناريست المصري وائل عبد الحميد ويعد هذا المشروع اول تجاربه في سوق الدراما الجزائري.

"الرايس قورصو" بطولة مجموعة من اكبر نجوم الدراما والكوميديا في الجزائر ويأتي على رأسهم النجم صالح اوقروت والنجوم سيد احمد اقومي وعادل شيخ و مليكة بلباي وبلاحة بن زيان وايمان نوال والهادي طير وباراكودا وعلي شارف وعبد الباسط بن خليفة ويحيي بن عبد الله ومحمد يابدري وابراهيم ايربان وموني بوعلام ومحمد بن داود وسوهي واحمد دهام ومحمد جوهري ومحمد ادار وعمار سنيقري ومحمد ينينه ووسيلة عريج ونضال الجزائرية وعلاوة زرماني وعديل طرباجي ويوسف حبوش وسعاد سبكي.