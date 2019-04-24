كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغموض والإثارة يطغيان على بوسترات "قمر هادي".. وظهور لمسات رؤوف عبد العزيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الصفحة الرسمية لمسلسل "قمر هادي" عن العديد من بوسترات أبطال العمل المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل عبر شاشة قناة ONE , والتي سيطر عليها جميعا حالة من الغموض والإثارة والتشويق كما كان الحال في البرومو الدعائي الخاص بالمسلسل والذي حقق نسبة مشاهدات عالية تجاوزت الـ"2" مليون مشاهدة .

وكان المخرج رؤوف عبد العزيز شديد الحرص منذ الشروع في مسلسل "قمر هادي" على البعد عن النمطية في اختيار النجوم لتقديم الأدوار المختلفة, خاصة انه اعتاد خلال السنوات الماضية على الخروج عن المألوف في اختيار موضوعات أعماله وكذلك الفنانين المشاركين معه , وهذا ما ظهر جليا في أعمالة السابقة وكذلك هذا العام في مسلسل "قمر هادي" في اختيار الفنانين لتقديم ادوار مفاجأة للمشاهدين حينما يتم عرض العمل خلال شهر رمضان المقبل عبر شاشة قناة ONE.

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وأثقلت الفترة التي عمل بها رؤوف عبد العزيز كمدير تصوير في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية الكبيرة، موهبته الإخراجية وجعلته من المخرجين الذين لديهم بصمة ورؤية مختلفة فيما يقدمونه للمشاهدين ,خاصة أنه اعتاد طلية السنوات الماضية على المغامرة على تقديم كل النجوم في شكل لم يعهد الجمهور أن يراه فيه , وهذا ما جعل لديه علامة مميز وروح مختلفة في كل عمل فني يقدمه للجمهور ويترك عليه بصمة من روحه.

ويسجل "قمر هادى" التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة بالمخرج رؤوف عبدالعزيز بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب، وطاقة نور"، حيث حققا سوياً نجاحا كبيرا فى الدراما التليفزيونية.

مسلسل «قمر هادي»، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رءوف عبدالعزيز، ومونتير عمرو عاكف، وإنتاج سينرجي, وبطولة: هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدي رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة.