زوجة والد أنغام تكسر الصمت وتعلن موقفها منها.. ماذا قالت عن إهمالها لشقيقها من ذوي الإحتياجات الخاصة؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 06:55 مساءً - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه ماجدة عبد الحليم، زوجة والد أنغام، ووالدة شقيقتها الراحلة غنوة.

وتولت الدفاع عن الفنانة في مواجهة ما تعرضت له من اتهامات بإهمال شقيقها المعوق أحمد وابن اختها ياسين.

ولفتت ماجدة إلى أن أنغام تمنحهما كل اهتمامها وتلبي كل طلباتهما، على عكس ما تقول سميرة جدة أحمد الذي يبلغ الـ26 عاماً بحسب قولها. وقالت: “الكلام لي قالتو سميرة ده كتير وبتعلي الفولورز بتعاها وتاخد فلوس”.

وأضافت أن الأخيرة لا تعرف عن الأسرة شيئاً، معتبرة أن الخلافات بين الشقيقات أمر عادي وطبيعي. وكشفت أنها تزوجت والد أنغام الذي لم يقم يوماً بتطليق زوجته أي والدة الفنانة.

كما علقت على الانتقادات التي تطال الأخيرة بعد زواجها من الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم. وقالت إن هذا أمر شخصي ولا يحقّ لأي شخص التدخل فيه وتقدمت باكية بالاعتذار منها.