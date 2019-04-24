تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة نبيلة عبيد

تفاقمت الحالة الصحية للنجمة المصرية نبيلة عبيد، وصارت غير قادرة على الكلام بسهولة، بعد إصابتها بنزلة برد شديدة، أدت إلى التهاب حاد في الحنجرة والأحبال الصوتية، بعدما أصرت على مغادرة منزلها لأداء واجبها بالتصويت في استفتاء مصر، ومن المقرر أن تخلد للراحة التزامًا بتعليمات الأطباء، قبل أن تواصل مناقشة تفاصيل مشاركتها في مسلسل جديد يقدّم قصة حياة الشهبانو فرح ديبا. قد يهمك أيضـــــــًا نبيلة عبيد تشارك في فيلم سينمائي قريبًا يوسف الشريف يحضر لمسلسل جديد في رمضان 2020

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