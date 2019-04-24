انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تطلق جائزة سنوية للكتابة الإبداعية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 05:58 مساءً - أطلقت قطر "جائزة الدوحة للكتابة الإبداعية"، في ظل تزايد النتاجات الدرامية بالعالم العربي خلال السنوات الأخيرة، مع وجود تطورات كبيرة دخلت إلى المستويات التقنية والفنية واللوجيستية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، من على خشبة مسرح قطر الوطني، حيث ستبلغ قيمتها الإجمالية 300 ألف دولار أمريكي، بحسب موقع الجائزة.

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وفي ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الثقافة والرياضة القطرية إنشاء "جائزة الدوحة للكتابة الدرامية"، وهي سنوية تُمنح لكتّاب الدراما المسرحية والتلفزيونية والسينمائية.

ويأتي إعلان الجائزة، بعد نحو شهر على تنظيم "ملتقى كُتّاب الدراما"، في قطر، ندوة عن "الدراما العربية وآفاق التغيير الحضاري"، بمشاركة نقاد وفنانين وكُتاب من قطر والكويت وسلطنة عمان والأردن وفلسطين ولبنان والعراق والسودان والمغرب والجزائر وتونس وتركيا.

وتم تدشين "ملتقى كُتاب الدراما"، في الدوحة، تحت مظلة وزارة الثقافة والرياضة، بهدف الإسهام في الارتقاء بالكتابة الدرامية العربية، وجعلها من أفضل الوسائل الفنية؛ تعبيراً عن قضايا المجتمع ورفع ذائقته الجمالية ووعيه المجتمعي.