قصي خولي يستولي على إنستغرام مُعتصم النهار.. ويُثير الفضول بخاتمه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان السوري قصي خولي متانة العلاقة التي تجمعه بمواطنه الفنان معتصم النهار، والذي يشاركه بطولة مسلسل "خمسة ونص" المقرر عرضه في رمضان المقبل، وذلك باستحواذه على هاتف النهار وتسجيله فيديو عبر حسابه في إنستغرام موجهًا رسالة إلى جمهوره.
ومن جانبه أكد النهار قوة علاقتهما بتقبيله خولي ووصفه بـ"أخي" بالإضافة لـ"الملك"، وسجل خولي الفيديو في كواليس مسلسل "خمسة ونص" الذي يجمعهما بالنجمة اللبنانية نادين نجيم.
ومن خلال تعليقه على الفيديو، كشف خولي اسم الشخصية التي سيقدمها في العمل وهي عمار الغانم، فيما سيقدم معتصم النهار شخصية جاد وهو البودي جارد الخاص بعمار الغانم.
ولفت خولي الأنظار إليه بارتدائه خاتم خطوبة خلال ظهوره في الفيديو؛ ما أثار موجة من التساؤلات حول الخاتم وفيما كان يخص الشخصية التي يقدمها خولي أم أنه خاص به.
يُشار إلى أن الفنان السوري قصي خولي يعود هذا الموسم للدراما العربية من خلال "خمسة ونص" ليشكل مع الفنانة اللبنانية نادين نجيم ثنائيًا للمرة الأولى.
ويتوقع جمهور خولي أن تكون عودته مثمرة هذه المرة بعد الغياب الطويل عن الدراما بسبب فشل آخر أعماله مسلسل "جريمة شغف" إلى جانب اللبنانية نادين الراسي.
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