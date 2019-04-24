جمال سليمان يصف بوستر "زي الشمس" بـ "المهين".. والشركة ترد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار بوستر المسلسل المصري "زي الشمس" من بطولة الفنانة دينا الشربيني، حالة من الضجة والجدل بسبب ظهور الفنان السوري القدير جمال سليمان في الصف الأخير بين النجوم.

وما إن تم نشر البوستر حتى تعرضت شركة إيغل فيلمز، المُنتجة للعمل للهجوم لعدم تقديرهم فنانًا بحجم جمال سليمان، وعدم منحه حقه، ووضعه في مكان لا يتناسب مع مكانته الفنية.

من جانبه اعتبر الفنان السوري أن ترتيبه في البوستر "غير لائق" على حد قوله، مؤكدًا بأنه ضيف شرف في المسلسل وكان من الأفضل عدم وضع صورته في البوستر على وضعها بهذا الشكل المهين، مبينًا أنه تفاجأ بهذا الترتيب.

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لاحقًا أصدرت شركة "إيغل فيلمز" بيانًا توضيحيًا على لسان صاحبها جمال سنان، بينت فيه الشركة لم تصدر بوسترها الرسمي بعد، ولا علاقة لها بهذا البوستر المتداول، وأن الشركة تؤكد تقديرها للنجم السوري جمال سليمان وامتنانها لظهوره كضيف شرف في العمل، وقدمت الشركة اعتذارها على الخطأ الفني الذي وقع فيه من أطلق البوستر وسرّبه.

يُشار إلى أن مسلسل "زي الشمس" والمأخوذ عن قصة عمل إيطالي، من سيناريو وحوار مريم نعوم وإنتاج محمد مشيش و بطولة سوسن بدر ودينا الشربيني و ريهام عبد الغفور، وأحمد السعدني، وأحمد داود، وأحمد مالك.

وكانت شركة "إيغل فيلمز" استبعدت مخرجة المسلسل الأساسية كاملة أبو ذكرى بعد وقوع خلافات بينها وبين الفنانة دينا الشربيني، واستبدلتها بالمخرج سامح عبدالعزيز.