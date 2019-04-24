منة عرفة: المكياج بِكبْرني كتير.. وتوجه رسالة لأحمد حلمي عبر "فوشيا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - الطفلة التي اعتاد المصريون مشاهدتها في الأعمال السينمائية والدرامية، باتت اليوم فتاة مختلفة على مستوى الأداء الفني والشكل والطموح، وهو ما تحدثت عنه الفنانة الشابة منة عرفة في لقاء خاص مع "فوشيا".

وأشارت منة إلى تفاعل الجمهور معها في الأماكن العامة خلال التسوق أو الاختلاط بالناس خاصة ملاحظاتهم كبر سنها، وقد اعتادوا على مشاهدتها طفلة الشاشة المصرية.

وعن حياتها الفنيّة أضافت أنّها تبدأ حاليًا طريقها الفني من جديد؛ وهو ما يجعلها تركز على اختيار الأدوار والأعمال المعروضة عليها، وهو السبب وراء رفضها عددًا من الأعمال السينمائية التي اعتبرتها غير مناسبة للفترة الحالية.

وعن مشاركتها الفنان أحمد حلمي فيلم "مطب صناعي" وصفت التجربة بأنها "هذه أجمل تجربة في حياتي"، متمنية أنّ يجمعها عمل آخر مع حلمي قريبًا.

أما آخر أعمالها الفنيّة فتحدثت الفنانة الشابة عن مشاركتها في مسلسل "شقة فيصل"، الذي اعتبرته عملاً كوميديًا اجتماعيًا ودراميًا في آن واحد؛ كون كل شخصية تجسّد قضية مختلفة.

كما تطرقت إلى مشاركتها في مسلسل "بحر"، الذي يتناول قضية من صعيد البلاد، لافتة إلى أنّها تتفاءل جدًا بالمسلسلات الصعيدية التي كتبت لها الانطلاقة في مجال التمثيل.

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