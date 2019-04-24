رانيا يوسف تحصل على حكم مخفَّض ضد طليقها

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: حصلت الفنانة رانيا يوسف يوم أمس على حكمٍ جديد لكن مخفض ضد طليقها المنتج محمد مختار بعدما ألزمته محكمة الأسرة بسداد مبلغ 250 ألف جنيه كمصاريف دراسية لابنتيهما اللتان تتلقيان تعليمهما في مدارس دولية بالقاهرة.

فالحكم الذي صدر في جلسة أمس، جاء ليخفض حكم أول درجة الذي ألزمه بسداد 523 ألف جنيه قيمة المصاريف الدراسية للفتاتين، بعدما قدم مستندات وصورة ضوئية بفرض نفقة 15 ألف جنيه لابنتيه وصورة ضوئية من قيد ميلاد نجله من زوجة أخرى،

وكانت "يوسف" قد أبرزت إيصالات وأوراق تثبت المبالغ المالية التي دفعتها عن 3 أعوام دراسية لابنتيها ورفض والدهما القبول بتسديدها. ورغم أنها أثبتت في أوراق القضية أن والدهما يعمل كمنتج سينمائي، وهو ميسور الحال. دفع مختار في استئناف الحكم الأول بعدم قدرته على سداد المبلغ المنصوص عليه، وطلب نقل ابنتيه إلى مدرسة خاصة أخرى أقل كلفة. فجاء حكم الإستئناف ليخفض مقداز النفقة الى النصف مع إلزامه بالسداد فيما تم رفض طلبه بنقلهما الى مدرسة أخرى.