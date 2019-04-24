دبي -لايف ستايل
كشّفت الممثلة المغربية حسنا فرح، أنّ ثمّة لقاء جمعها في الإمارات، مع فريق عمل فيلم أميركي، من بطولة النجم أنطونيو بانديراس، وكان البحث يتمّ عن فتاة ذات ملامح عربية شرقية للمشاركة في ذلك العمل السينمائي، الذي سيتم تصوير جزء منه في إحدى الدول العربية.
وأشارت إلى أنها خضعت لـ"كاستينغ"، إلى جانب بعض الفتيات العربيات، وأنّ المشرف على عملية اختيار الفتاة المناسبة، أكد لها أن حظوظها وفيرة، خاصة أنها تتقن اللغة الانكليزية بطلاقة.
وأكّدت فرح أن تلك الفرصة ستكون ذهبية في مسيرتها تحت الأضواء، خاصة أنها تحب التمثيل إلى جانب العديد من النشاطات، التي تقوم بها على المستوى الفني والإنساني والاجتماعي، كما قالت إنها زارت مصر قبل فترة، والتقت عددًا من المنتجين.
قد يهمك ايضاً:
حسنا فرح تؤكد استمرار أزمتها مع محمد الرفاعي
حسنا فرح تستعد لاختيار أغنيات ألبومها الجديد
كانت هذه تفاصيل خبر حسنا فرح تُشارك أنطونيو بانديراس بطولة فيلمه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.