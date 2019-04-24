حسنا فرح تُشارك أنطونيو بانديراس بطولة فيلمه الجديد

كشّفت الممثلة المغربية حسنا فرح، أنّ ثمّة لقاء جمعها في الإمارات، مع فريق عمل فيلم أميركي، من بطولة النجم أنطونيو بانديراس، وكان البحث يتمّ عن فتاة ذات ملامح عربية شرقية للمشاركة في ذلك العمل السينمائي، الذي سيتم تصوير جزء منه في إحدى الدول العربية.

وأشارت إلى أنها خضعت لـ"كاستينغ"، إلى جانب بعض الفتيات العربيات، وأنّ المشرف على عملية اختيار الفتاة المناسبة، أكد لها أن حظوظها وفيرة، خاصة أنها تتقن اللغة الانكليزية بطلاقة.

وأكّدت فرح أن تلك الفرصة ستكون ذهبية في مسيرتها تحت الأضواء، خاصة أنها تحب التمثيل إلى جانب العديد من النشاطات، التي تقوم بها على المستوى الفني والإنساني والاجتماعي، كما قالت إنها زارت مصر قبل فترة، والتقت عددًا من المنتجين.

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