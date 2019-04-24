نجوم الدراما السورية يتنافسون في أدوار مميزة خلال رمضان

تشهد مسلسلات رمضان 2019 في سورية، منافسة بين نخبة من النجوم من خلال تولي البطولة أو الأدوار الرئيسة سواء في المسلسلات السورية أو العربية المشتركة، وسنعرض لكم أبرزهم:

تيم حسن في "الهيبة العودة"

للموسم الثالث على التوالي، يطل النجم السوري تيم حسن في مسلسل "الهيبة" بالجزء الثالث الذي يحمل اسم "الهيبة العودة" حيث يجسد شخصية "جبل" زعيم عشيرته في قرية الهيبة الحدودية، ومن المتوقع أن يلاقي عمله نجاحا لافتا بعد الأصداء الجيدة للأجزاء الماضية.

مسلسل الهيبة بطولة تيم حسن، سيرين عبد النور، منى واصف، روزينا لاذقاني وغيرهم ومن اخراج سامر البرقاوي وتأليف باسم سيلكا.

باسل خياط في مسلسل "الكاتب"

الفنان السوري باسل خياط يخوض السباق الرمضاني لهذا العام ببطولة مسلسل "الكاتب" وهو من إخراج رامي حنا وتأليف ريم حنا، وبطولة دانييلا رحمة وندى بو فرحات.

تدور أحداث مسلسل الكاتب حول كاتب وروائي تتسبب الأحداث في دخوله بمغامرات مثيرة، يقابل خلالها محامية وتبدأ قصة حب بينهما.

مكسيم خليل في "صانع الأحلام"

النجم السوري مكسيم خليل يتصدر بطولة المسلسل اللبناني "صانع الأحلام" المقرر عرضه في رمضان القادم على شاشة "ابوظبي".

يحكي المسلسل قصة عالم فيزياء يرث موهبة تفسير الأحلام من والده، ويكتشف قدراته على أن يرسم ويؤثر في أحلام أي شخص، ما يجعل الجهات الأمنية تهتم بما يفعل وتضعه تحت المراقبة، ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم العرب من مصر ولبنان وسوريا، وبينهم أروى جودة ومي سليم وطوني عيسى وجيسي عبدو.

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قصي خولي ومعتصم النهار في "خمسة ونص"

النجمان السوريان قصي خولي ومعتصم النهار يدخلان المنافسة في ماراتون دراما رمضان الى جانب النجمة اللبنانية نادين نجيم في بطولة ثلاثية من خلال مسلسل "خمسة ونص".

وإذ يتكمتان عن تفاصيل دورهما، إلا ان المؤشرات الأولية تشير الى انهما سيتنافسان على الفوز بقلب نادين نجيم في العمل. يشار الى العمل رفيق علي أحمد، رولا حمادة، نوال كامل، سينتيا صموئيل، رواد عليو، نعمت عساف، نيرمين شوقي وآخرين، وهو من كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

عابد فهد في مسلسل "دقيقة صمت"

النجم السوري عابد فهد يتصدر بطولة مسلسل "دقيقة صمت" المقرر عرضه في شهر رمضان 2019 ويشارك في بطولته "كاريس بشار، ستيفاني صليبا، وخالد القيش، وممثلين سوريين ولبنانيين آخرون.

بطولة مشتركة في مسلسل "حرملك"

ومن المسلسلات التي يشارك فيها النجوم بأدوار بطولة مشتركة، مسلسل حرملك، ويضم كل من الممثلين السوريين جمال سليمان وسلافة معمار وباسل الخياط وباسم ياخور ونادين خوري وسامر المصري وقيس الشيخ نجيب الى جانب نخبة من النجوم العرب، والعمل من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحق، وإنتاج شركة كلاكيت.

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