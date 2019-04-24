سيرين عبدالنور تكشف عن دورها في "الهيبة - الحصاد"

تُشارك الفنانة سيرين عبدالنور في الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة - الحصاد" والذي يعرض خلال شهر رمضان على MBC4.

وأعلن صنّاع مسلسل "الهيبة" أن الجزء الثالث من العمل سيحمل عنوانا فرعيا هو "الحصاد"، وهو ما أثار التكهنات عما إذا كان هذا الجزء سيكون حصادا للجزأين السابقين، وبالتالي يتوقف العمل عند الجزء الثالث لتكون نهاية "الهيبة" بثلاثة أجزاء فقط.

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وأوضحت سيرين عبدالنور طبيعة دورها الذي تلعبه: "أؤدي دور نور رحمة وهي إعلامية لبنانية صاحبة شخصية قوية، صنعت اسمها في عالم الإعلام، وكانت لديها طموحات كبيرة استطاعت تحقيق جزء كبير منها، فكان لها النجاح في مشوارها المهني بمساعدة أشخاص معينين، سيكون لهم لاحقا تأثير كبير في حياتها ضمن سياق الأحداث"، وأضافت: "سنرى كيف تتطور العلاقة بينها وبين هؤلاء الأشخاص الذين ساعدوها في تطوير عملها يوم بدأت ببناء مستقبلها الإعلامي، وكيف سيؤثر ذلك على حياتها الجديدة التي اختارتها".

وتقول سيرين بشأن ما ينتظره الجمهور من قصة الحب التي تجمعها بجبل: "يدخل جبل حياة نور في ظل الظروف التي تعيشها، لنرى وجهيْن مختلفين لنور ترسمهما علاقتها بهذا الرجل.. وهنا تُطرح أسئلة كثيرة عن قصة الحب المليئة بالرومانسية مع جبل، فهل ستتمكن نور الإعلامية صاحبة المصداقية عند الناس من غض النظر عن طبيعة عمل جبل والارتباط به؟"، وبموازاة ذلك، تؤكد سيرين أن الجمهور على موعد مع أحداث كثيرة ومشوّقة، سيما عندما تبدأ نور بتكوين وجهتيْ نظر مختلفتيْن عن جبل؛ واحدة بعد أن تتعرف إلى أسرته، والثانية قبل كل ذلك حين تتعرف إلى جبل وتجذبها شخصيته".

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وتختم سيرين: "يتميز هذا الجزء باشتماله على مزيج من كل شيء في الدراما.. الرومانسية والقوة والتضحيات والأكشن والخيانة والاختيارات التي تكون بالغة الصعوبة أحيانًا، ولكن الظروف تجبرنا على الاختيار حتى لو اضطر الإنسان إلى تغيير طريقٍ سبق أن رسمها لنفسه وخطط لها".

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