حقيقة عودة براد بيت إلى جنيفر أنيستون

انتشرت أخبار في عدد كبير من المواقع تُفيد بأن النجم العالمي، براد بيت والممثلة جنيفر أنيستون، يعتزمان الزواج رسميًا، بعد قرار المحكمة بانفصاله عن النجمة أنجلينا جولي.
وأخبر بيت وجينفر، جميع أفراد عائلتهما وأصدقائهما، أنه سيتمكنان من ربط العقدة رسميًا وسيقومان بتشريع زواجهما في المحكمة، خلال يوليو/ تموز المقبل، إلا أنه وبحسب موقع مجلة "Gossip"، فإنّ الخبر غير صحيح، وأنّ علاقة مودة واحترام تجمع براد بجنيفر وليس علاقة حب.
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