إليسا تُحقّق مليون مُشاهدة خلال يومين بكليب "كرهني"

أضاف فيديو كليب أغنية "كرهني"، نجاحًا جديدًا إلى مسيرة الفنانة إليسا، محققًا في يومين ما يُقارب المليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

وشكرت إليسا جمهورها عبر "تويتر"، قائلة: "شكرًا لكم جميعًا لأنكم ساهمتم في نجاح العمل من جديد، نصف مليون مشاهدة في نصف يوم، الفيديو متداول عالميًا، فتعلمون جيدًا كيف تحققون نجاحات مميزة"، كما نشرت صورة مميزة من الفيديو كليب، دعت فيها إلى كسر الأرقام القياسية.

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