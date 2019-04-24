الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم يفكر في الهجرة خارج مصر

أعلن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج المطربة المصرية أنغام، أنه يفكر بشكل جدي في الهجرة خارج مصر بعد تعرضه في الفترة الأخيرة لانتقادات وهجوم عنيفين بعد زواجه من أنغام وانفصاله عن زوجته الأولى ياسمين عيسى.

وكتب على صفحته في "فايسبوك": "ياريت يا أصحابي وقرايبي اللي عايشين برة مصر أو عايشين هنا وعندهم معلومات عن الهجرة خارج مصر بتتم ازاي وإيه افضل أماكن غير عربية ويفضل أميركا، ياريت معلومات موثوق فيها.. المهم ألاقي سلام في أي مكان".

وأضاف: "آسف لكل شخص تمت الإساءة له بسببي أو اتسببت في أذيته غصب عني أكيد وياريت الرد بأدب أو اغلطوا مش فارقة دي أخلاقنا وكلنا بنخوض في بعض وبنحكم من أي كلام يوصلنا وبنعلم خفايا الصدور كالعادة فمش زعلان يعني أكتر من اتهامي إني خاين وسبت أولادي فاضل إيه؟، أهم حاجة ياريت الغلط ما يطولش حد مالوش ذنب.. نصيحتي الأخيرة عن تجربة، الناس يفسدون الأياء الجميلة.. وشكراً".

واعتبر البعض كلمات أحمد إبراهيم تنفيساً فقط عن غضبه من الانتقادات التي طالته، وأن فكرة الهجرة تعبير رمزي عن رغبته في الابتعاد عن تلك الأجواء المليئة بالهجوم عليه وليست فكرة حقيقية.

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