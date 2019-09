شكرا لقرائتكم خبر عن فى ميلادها الـ77 تعرف على رحلة نجاح باربرا سترايساند وعلاقتها بـ عمر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة العالمية " باربرا سترايساند " بعيد ميلادها الـ77 وهي واحدة من أشهر مطربات العالم، وحصلت على كثير من الجوائز منها 8 جوائز جرامي وجائزتين أوسكار وهي الفنانة الوحيدة التي وصلت ألبوماتها إلى المركز الأول لخمس عقود متتالية وأعتبرتها رويترز المطربة الأكثر نجاحا في القرن العشرين.

بدأت حياتها الفنية في سن صغيرة بعد دراسة الثانوية حيث أنها لم تدرس في الجامعة وعملت كمغنية في الملاهي الليلية وظلت تتنقل بينها حتي وصلت لأبرزهم ، ظهرت لأول مرة على شاشة التلفزيون عام 1961 في برنامج ( The Tonight Show ) ، وفي عام 1962 بدأت شهرتها الحقيقة عندما شاركت في مسرحية برودواي الموسيقية ( I Can Get It For You Wholesale ) حيث لعبت دورالسيدة " مارميلشتاين " ونالت اعجاب الجمهور ،

وفي عام 1963 صدرأول ألبوماتها الذي يحمل أسم ( The Barbra Streisand Album ) ووصل الألبوم إلى المركز الثامن على قوائم بيلبورد كما نال الجائزة الذهبية،

خاضت مجال التمثيل السينمائي نجحت وكان أول أفلامها ( The Funny Girl ) الذي فازت بدورها فيه بجائزة الأوسكارمع النجم العالمي عمر الشريف التي نشأت بينهما قصة حب أثناء تصويرمشاهد الفيلم واستمرت العلاقة 4 أشهر وكادوا أن يتزوجوا لولا معارضة اللوبي الصهيوني في أمريكا لهذا الزواج لكونها من أصل يهودي ولكون "عمر الشريف" من اصل عربي وانفصلا ولكن ظلا أصدقاء، وعند وفاة عمر الشريف قامت باربرا برثائه قائلة ( كان ساحرا وراقيا وفخورا بمصريته ولذلك فإن البعض اعتقد أن فكرة اختياره لبطولة فيلم ( Funny Girl ) مثيرة للجدل أنا محظوظة لأن الفرصة أتيحت لي للعمل مع عمر وأنا حزينة بشكل عميق لسماع نبأ وفاته )

من أشهر أفلامها ( A Star Is Born - Yentl - Hello Dolly - The Main Event - The Owl And the Pussycat - Nuts ) ,

وقدمت أيضا العديد من الأغاني و الألبومات الناجحة منها (Guilty - Songbird - Lazy Afternoon - Emotion - ( What About Today وشاركت بالغناء مع العديد من النجوم مثل ( سيلين ديون -أندريا بوتشيلي - كريس كريستوفرسون ) و تم اختيارها كأفضل مطربة نسائية في الولايات المتحدة في السبعينيات حيث ظهرت أغانيها بشكل متكررعلى قوائم البوب ، ونجحت في المجالين وأصبحت واحدة من أكثر الفنانين تنوعا في أعمالهم وممن حققوا نجاحا باهرا سواء في برودواي أو التلفزيون و الموسيقي