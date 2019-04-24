شكرا لقرائتكم خبر عن قناوى مجنون هنومة.. كيف أقنعت هند رستم يوسف شاهين بالتمثيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر فيلم باب الحديد إنتاج عام 1958 والذى قامت ببطولته الفنانة الكبيرة هند رستم ووحش الشاشة فريد شوقى وأخرجه المخرج العالمى يوسف شاهين، وشارك بالتمثيل فيه فى دور قناوى من أهم أفلام السينما المصرية وتم تصنيفه في المركز الرابع ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية في استفتاء النقاد وشارك في مهرجان برلين السينمائي الثامن، وتم اختياره للتنافس على جائزة الأوسكار، ويعد أول فيلم عربي وإفريقي يطرح للتأهل لجائزة الأوسكار، واختير أيضا في قائمة أهم 1000 فيلم في تاريخ السينما العالمية.

وكان دور قناوى الذى خطف الأنظار أول تجارب المخرج يوسف شاهين فى التمثيل ، ورغم ذلك أبدع فى أداء شخصية قناوى ، وكان حينها في بداياته الفنية، وعمره الفني 8 سنوات، وعمره الفعلي 32 عاما، وكان له تجربيتن فى الإخراج قبل باب الحديد فى فيلمى "صراع في الوادي”، و”صراع في المينا” اللذين حققا نجاحًا جماهيريًا.

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وقد لا يعرف الكثيرون أن الفنان محمود مرسى كان مرشحا قبل وحش الشاشة فريد شوقى لأداء شخصية أبو سريع ، ولكنه اعتذر فاستعان شاهين بملك الترسو ، فيما كشفت بسنت رضا ابنة الفنانة هند رستم فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الفنان صلاح منصور كان مرشحا لأداء شخصية قناوى ، ولكنه كان مشغولا ومسافراً.

وأكدت ابنة الفنانة الكبيرة هند رستم التى قامت بدور هنومة أن والدتها اقترحت على المخرج يوسف شاهين أداء شخصية قناوى، وأنها استطاعت إقناعه ليقوم بالفعل بالتمثيل وأداء الشخصية ، فأبدع فى التمثيل وحقق نجاحا كبيرا .