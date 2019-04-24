شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشاعر العراقى خضير هادى بعد إصابته بنزيف فى الدماغ عن عمر 57 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الشاعر العراقى الكبير خضير هادى، صباح اليوم، الأربعاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 57 عاماً.



الشاعر الراحل خضير هادى

ووفقا لوسائل الإعلام العراقية، فإن الشاعر المخضرم وافتة المنية فى أحد مستشفيات أربيل عاصمة إقليم كردستان، بعد وعكة صحية نتيجة إصابته بنزيف فى الدماغ أرقدته فى العناية المركزة حتى وفاته اليوم.

وألف الشاعر الراحل العديد من القصائد الغنائية، التى شدا بها العديد من المطربين منهم كاظم الساهر، هيثم يوسف، حاتم العراقى، محمد عبد الجبار، علاء سعد، صلاح حسن، أحمد الصياد وغيرهم.

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ازدادت شهرة الشاعر الراحل عقب إلقاءه قصيدة "خمسة زايد خمسة" أمام الرئيسى العراقى الراحل صدام حسين، عن شهداء العراق فى الحرب الإيرانية العراقية وبعد أيام من إلقائا فى مجلس ضم شعراء كثر ذكر صدام حسين قصيدته.

كما طرح العديد من الدواوين والألبومات الشعرية، منها أسوار الذهب، عنوان إلى صديق، ضاكت على، الوداع يا أمى، سيارة وجوال، عسل، أولادى وخسرتينى.