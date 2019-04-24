علقت المطربة اللبنانية نجوى كرم عن نفسها، على اتهامها بتقليد النجمة العالمية، جينفر لوبيز، في أغنيتها الجديدة ” ملعون أبو العشق ” .
وأكدت كرم أن الفكرة لم يتم اقتباسها أو تقليدها من أي عمر آخر، قائلة: ” نحن الفكرة طلعت من عنا ما شفنا حدا.. وإذا شفنا حدا ما في مشكلة.. قد ما الأغنية صادقة ضربت هالاقد وحبوها الناس”.
وأضافت أن السبب الحقيقي لنجاح هذا الكليب هو مصداقيته وعفويته، معلقة: ” وكل يوم بتعمل مليون مشاهدة، وهادا الشي أنا ما حسبتوا كتير بس حسبتوا شوي إنه الناس بتحب العفوية والحقيقة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: تعليق نجوى كرم على اتهامها بتقليد جينفر لوبيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.