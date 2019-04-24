بالفيديو: تعليق نجوى كرم على اتهامها بتقليد جينفر لوبيز

علقت المطربة اللبنانية نجوى كرم عن نفسها، على اتهامها بتقليد النجمة العالمية، جينفر لوبيز، في أغنيتها الجديدة ” ملعون أبو العشق ” .

وأكدت كرم أن الفكرة لم يتم اقتباسها أو تقليدها من أي عمر آخر، قائلة: ” نحن الفكرة طلعت من عنا ما شفنا حدا.. وإذا شفنا حدا ما في مشكلة.. قد ما الأغنية صادقة ضربت هالاقد وحبوها الناس”.

وأضافت أن السبب الحقيقي لنجاح هذا الكليب هو مصداقيته وعفويته، معلقة: ” وكل يوم بتعمل مليون مشاهدة، وهادا الشي أنا ما حسبتوا كتير بس حسبتوا شوي إنه الناس بتحب العفوية والحقيقة ” .