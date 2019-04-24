بالفيديو: الفاشينيستا أم ريان تكشف سبب انسحابها من كلام نواعم وما فعلته معها حليمة بولند

علقت الفاشينيستا فينيسيا، المعروفة إعلاميًّا بـ“أم ريان“، من جديد على سبب انسحابها من لقاء برنامج ”كلام نواعم“، مؤكدة أنها تعرضت لخدعة كبيرة من قبل مذيعات البرنامج، فضلًا عن استقبالهن السيئ لها وهجومهن غير المبرر.

وقالت ”أم ريان“ في تصريحات تلفزيونية: ”خدعوني وغدروا فيني.. لأني ماحدا يقط حالة في النار.. عنوان الحلقة ”جوع الشهرة“ لو أنا أعرف من الأول ما كنت طلعت من الكويت لأني كدة بكون بقط حالي بالنار أو بدور على شهرة.. ولا أريد لا بلبلة ولاشهرة الموضوع أصلا مضايقني“.

وأضافت أن الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، وقفت إلى جانبها في الأزمة الصحية التي تعرضت لها عقب انسحابها من البرنامج، معلقة: ”حليمة بولند وقفت معاي وقفة ما انساها.. لأني من كتر ما انفعلت فقدت الوعي؛ لأني كنت مضغوطة نفسيا؛ بسبب وفاة والدتي التي لم يمر عليها سوى شهر ونص، فضلا عن أن الاستقبال كان سيئا جدا“.

أما عن سبب عدم الإفصاح عن جنسيتها الحقيقية، أوضحت :“أنا ولا مرة تكلمت عن جنسيتي الحقيقية لأني شفت التنمر واستحقار البعض للعديد من الجنسيات.. واللي يقولي يالعبدا يا السودا.. ولو ذكرت جنسيتي هيقولوا هي من الدول الفقيرة اللي بنعطيها معونات.. أنا صرت أعاني من التنمر بسبب بشرتي السمراء“.

ولم تتحمل الفاشينيستا فينيسيا، المعروفة باسم ”أم ريان“، الهجوم التي تعرضت له من إحدى مذيعات برنامج“ كلام نواعم“ عليها بسبب طريقة تبليغها لابنها خبر وفاة والدتها ”جدته“.

وسريعًا ما قامت فينيسيا بالانسحاب من الحلقة؛ بسبب السؤال الذي وجهته لها الإعلامية المصرية، سالي عبد السلام : ”هو الميت ملوش حرمة تزعلي عليها.. يعني حتى ملوش حق تزعلي عليه.. أمك اللي ربتك كل السنين دي بتصوري ابنك وإنتي بتقوليله إنها ماتت“.

وهو ما أصاب فينيسيا بحالة من الغضب الشديد، قائلة: ”هي أمي اللي ماتت بتعرفيها؟ بتعرفي إحساسها اتجاهي إيه؟.. إذا هتكملوا الحوار بهالطريقه وقفوا التصوير لو سمحتوا.. هذا كان كله مافي الإعداد“.