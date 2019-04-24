4 مايو.. تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا في الجامعة المصرية الروسية

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي، على أرض الجامعة المصرية الروسية في مدينة بدر، على طريق القاهرة السويس الصحراوي.
يقام الحفل يوم السبت الموافق 4 مايو، ودخول طلبةالجامعة بالكارنيهات الجامعية الخاصة بهم، أما لغير الطلاب فسيتم طرح تذاكر يذهب ربحها بالكامل لصالح "مستشفى سرطان الفيوم".
يذكر أن تامر ، ينطلق بجولة غنائية جامعية التي بدأها بأكاديمية الدلتا في المنصورة والأكاديمية البحرية في الإسكندرية، والتي شهدت حضورًا كثيفًا من جمهوره، وقدم لهم باقة غنائية منوعة من ألبوم"عيش بشوقك" وأبرزهم "ناسيني ليه، كفاياك أعذار، عيش بشوقك، 100وش".
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