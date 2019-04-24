شاهد.. عمرو دياب مع زينة عاشور في صورة عائلية

نشرت كنزي ابنة عمرو دياب، صورة عائلية قديمة تجمعها مع دياب ووالدتها زينة عاشور وأخيها عبد الله وأختها جنا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

واتسمت الصورة بأجواء احتفالية ببعض الزينة والإضاءات

النارية، وتعتبر كنزي هي الإبنة الثانية لعمرو دياب بعد ابنته الكبيرة نور من طليقته شيرين رضا، وعبد الله الأخ التوأم لكنزي والصغرى جنا من زينة عاشور.

يذكر أن آخر وجود إعلامي لكنزي وجنا مع والدهما دياب كان في حفله الغنائي في العاصمة البريطانية لندن، بالإضافة إلى الفنانة دينا الشربيني، والتي حضرها الكثير من الجاليات العربية هناك.