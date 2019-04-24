بالصور.. ريهام حجاج تنكر حفل زفافها

نشرت الفنانة ريهام حجاج، صورة جديدة, وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علقت "حجاج" على الصورة قائلة:"علي فكرة كل الأخبار اللي بتقول إن حفلة امبارح حفلة جواز دي أخبار كدب, دي حفلة عادية بدون مناسبة ". جواز دي أخبار كدب, دي حفلة عادية بدون مناسبة ". يذكر أن تم أمس تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من احتفالية إقامتها الفنانة ريهام حجاج، وسط حضور عدد من نجوم الفن وعلى مقدمتهم الفنانة يسرا ووفاء عامر, والإعلامية بوسي شلبي, وعدد آخر من الأصدقاء والمقربين. Advertisements

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