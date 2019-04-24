العسيلي وكايروكي على مسرح المنارة غدًا

يستعد الفنان محمود العسيلي برفقة الفريق الغنائي الشهير "كايروكي" لحفل غنائي كبير على مسرح المنارة بالتجمع الخامس. يقام الحفل غداً الخميس الموافق 25 أبريل، وتم تحديد سعر موحد للتذكرة بقيمة 200 جنيه. 25 أبريل، وتم تحديد سعر موحد للتذكرة بقيمة 200 جنيه. يذكر أن كايروكي، يحصد في الفترة الحالية نجاح ألبومه الجديد "أبناء البطة السودة"، الذي لاقي نجاحًا كبيرًا فور صدوره، الذي ضم 8 أغنيات من بينها "أنا السيجارة، كان لك معايا، يلا نغني".

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