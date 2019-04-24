شاهد.. نصائح رانيا يوسف لممارسة الرياضة

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو جديدا لها من داخل صالة الألعاب الرياضية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". يذكر ان أخر أعمال الفنانة رانيا يوسف, مسلسل "كأنه امبارح", وشاركها العمل كل من " أحمد وفيق, أحمد خليل, محمد الشرنوبي, هدى المفتي, خالد أنور ". Advertisements وعلقت "يوسف" على الفيديو قائلة:" التفكير في التدريبات الخاصة بك مثل اجتماعات مهمة ".

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